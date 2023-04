1 de 3

O vereador Investigador Gerson realizou no último domingo, 9, uma série de ações sociais para atender moradores de Rondonópolis. O evento, denominado de Gabinete no Bairro, aconteceu no Bairro Maria Amélia.

Na oportunidade, os moradores levaram suas sugestões, reivindicações de serviços e melhorias que o bairro necessita.

O evento contou com toda assessoria do vereador Investigador Gerson, e atendimentos na área da saúde, aferição de pressão, exame de glicemia, orientações de serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde, Habitação, orientações jurídicas, ações voltadas para o público infantil, pula-pula e algodão doce.