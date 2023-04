Uma verdadeira onda de boatos e fake news sobre supostos ataques em escolas tomaram conta de aplicativos de mensagens e redes sociais em Rondonópolis e vem causando pânico em muitos pais e responsáveis, que com medo, têm evitado, até mesmo, de enviar os filhos para as escolas.

- Publicidade -

Diante do quadro, a Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que todas as situações estão sendo monitoradas e investigadas e que não há nenhuma veracidade nas supostas ameaças de ataques em Rondonópolis.

As afirmações foram feitas durante reunião realizada ontem (11) pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) com 90 diretores das unidades de educação do Município, juntamente com as polícias Civil e Militar, e vereadores.

Segundo o delegado Regional de Rondonópolis, Thiago Damasceno, nenhuma informação de ameaça de ataques a escolas de Rondonópolis foi confirmada pela polícia.

“Posso afirmar que nenhuma notícia que está sendo divulgada até o presente momento foi confirmada. Algumas prisões e situações em flagrante foram feitas de adultos e menores que estão propagando estas fake news. Não há motivo para pânico. Não há nenhuma veracidade nestas notícias que estão sendo propagadas na cidade de Rondonópolis”, afirmou o delegado.

Damasceno também reforçou que uma força-tarefa entre a Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi criada para investigar e monitorar os casos e em Mato Grosso está sendo conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão de Crimes Informáticos (DRCI), em Cuiabá.