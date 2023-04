O próximo vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) terá vagas para apenas dois cursos no núcleo pedagógico de Rondonópolis.

Estão previstos, segundo a universidade, as seleções para os cursos de Ciência da Computação e Licenciatura em Letras. Já os cursos de Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, Pedagogia e Química não tem mais turmas novas previstas para abertura.

Conforme a Unemat, o núcleo pedagógico de Rondonópolis disponibiliza turmas em “oferta única” e, por esse motivo, a abertura de novas turmas somente ocorrerão caso haja acordo com os Poderes Municipais e Estaduais relativos ao financiamento destas turmas.