A Comissão Eleitoral (CE) que conduziu o processo eleitoral para a renovação das diretorias ligadas à União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb) já concluiu o seu parecer sobre os recursos apresentados pelas chapas que saíram derrotadas no Conjunto São José e Vila Operária.

No entanto, segundo o presidente da CE, Pedro Aguiar, o Pedrinho, o parecer só será lido no próximo dia 6 de maio, durante a assembleia geral extraordinária que foi convocada justamente para aprovar ou não.

Embora o presidente tenha evitado a todo custo adiantar qual foi o parecer da comissão, fontes da reportagem comentaram que deve ser pela manutenção dos resultados e a tendência apurada junto há alguns presidentes é de que seja mantido pela assembleia.

As eleições unificadas da Uramb foram realizadas no dia 26 de março, um domingo. Conforme o A TRIBUNA já informou, as chapas encabeçadas por Geraldo Pajé e Manelão, Conjunto São José e Vila Operária, respectivamente, entraram com recurso pedindo a anulação do resultado, sob alegação de que diversas fraudes teriam sido cometidas pelas chapas vencedoras e comprometido a lisura do processo.

“O parecer já está pronto e só será conhecido no dia da assembleia, quando for lido. O nosso regimento fala que a comissão poderia decidir por si só ou encaminhar a decisão para assembleia. Para dar mais transparência, decidimos, então, submeter para assembleia geral”, disse o presidente da CE.

No Conjunto São José, o vereador Investigador Gerson (MDB), que disputava a reeleição, ficou na apuração com 442 votos contra 380 de Geraldo Pajé, uma diferença de 62 votos. Na Vila Operária, Jaci Terra venceu por uma diferença ainda menor, 34 votos. Ela teve 282 votos e o seu adversário, o Manelão, apareceu com 248.

Pelo que o A TRIBUNA apurou, a chapa de Pajé fez 17 apontamentos de supostas irregularidades no processo realizado no Conjunto São José, que foi marcado por muita confusão. Já a de Manelão, apresentou apenas um.

Entre os documentos apresentados à comissão eleitoral que comprovariam irregularidades cometidas pelas chapas adversárias, estão fotos e vídeos demonstrando o transporte de pessoas que seriam de outros bairros para votar por supostos servidores da Prefeitura de Rondonópolis, por exemplo.

De acordo com Pedrinho, a comissão recebeu, dentro dos prazos previstos, os materiais entregues nos recursos pelas chapas que saíram derrotadas.

“Analisamos os documentos apresentados e fizemos o nosso parecer, que será apresentado para ser aprovado ou não pela assembleia”, disse ele, acrescentando que a Uramb buscou conduzir todo o processo com responsabilidade, transparência e lisura.

A assembleia, inicialmente, estava marcada para amanhã (22), às 14h, na Uramb. Mas, por conta do feriado de hoje (21), não foi possível cumprir os prazos para notificação de todas as partes envolvidas. Então, a assembleia para dar o veredito sobre os resultados das eleições no Conjunto São José e Vila Operária será no dia 6 de maio, às 14h.

Será lido o parecer e as chapas terão 10 minutos cada uma para fazer as suas considerações. Depois, a assembleia votará se concorda ou não com o parecer”, afirmou Pedrinho.

De acordo com o presidente da CE, o regimento da Uramb prevê que pode votar na assembleia os atuais presidentes e vice, bem como os do mandato anterior.

Ele adiantou ainda que a Uramb providenciará seguranças contratados e pedirá reforço policial para o dia da assembleia.