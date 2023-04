A 15 dias do prazo final para concluir a aplicação dos questionários para o Censo 2022, Rondonópolis ainda não conseguiu atingir a meta de 95% de respostas e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reforçou a equipe da cidade com 25 recenseadores de Minas Gerais que chegaram nesta sexta-feira (14). Eles reforçam a equipe local e já estão nas ruas visitando as residências onde os moradores ainda não responderam ao Censo.

Segundo o coordenador do Censo 2022 em Rondonópolis, Marcelo Marques, faltam 4%, pelo menos, para que o município consiga atingir a meta de 95% de respostas.