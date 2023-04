Diante da falta de médicos especialistas e de insulinas de alto custo para pacientes atendidos pelo Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis (Cedero), uma reunião foi realizada ontem (13) entre vereadores, representantes da Associação de Apoio aos Diabéticos de Rondonópolis e a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, a vereadora Marildes Ferreira (PSB) considerou o encontro positivo e a expectativa é de que os problemas denunciados pela Associação de Apoio aos Diabéticos de Rondonópolis (Arad) possam ser solucionados em breve.

Além de Marildes, também estiveram na reunião outro membro da comissão, vereador Dr. José Felipe (PODE), o líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (SD) e o vereador subtenente Guinancio (PSDB), que foi o autor do projeto de criação do Cedero.

Conforme o A TRIBUNA informou na edição de ontem (13), Daniele Melo, representante da Arad, denunciou na Câmara Municipal, onde foi buscar apoio, que os pacientes do Cedero estão há alguns meses sem receber a insulina de alto custo.

Além disso, ela questionou a falta de médicos especialistas para atender os pacientes diabéticos, uma vez que o contrato entre município e Consórcio Regional de Saúde está vencido desde fevereiro.

Marildes informou que a questão do atendimento médico está resolvida. Já amanhã (15), a médica endócrino pediatra fará 50 consultas no Cedero, via Consórcio Regional de Saúde.

“A partir de maio, ela (endócrino pediatra) atenderá uma vez por semana, com 15 consultas”, disse Marildes, acrescentando que o endócrino também seguirá com os atendimentos normais, por meio do Chamamento Público do Município.

Uma outra reivindicação feita pela Arad, que é a contratação de um psicólogo e nutricionista para atender no Cedero, também foi discutida na reunião.

“Ficou acertado que a responsável do Cedero encaminhará a solicitação da contratação destes dois profissionais ao prefeito e nós (vereadores) faremos gestão para que ele faça a nomeação”, afirmou a vereadora.