Neste feriado do Dia do Trabalhador, segunda-feira (1º), o comércio deve permanecer fechado em Rondonópolis, assim como as lojas do Shopping Rondon Plaza e as agências bancárias. Órgãos públicos federais, estaduais e municipais também não abrem no feriado, sendo mantido em funcionamento apenas os serviços essenciais.

Permanecem com atendimento normal a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Pronto Atendimento Infantil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As repartições públicas, os bancos e o comércio reabrem na terça-feira (2) em horário normal.