O juiz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, decidiu que a Prefeitura de Rondonópolis terá que restituir os servidores que tiveram salário descontado na folha de pagamento de janeiro de 2022. A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis informou que aguarda ser intimada para apelar da decisão.

Conforme o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), mesmo sabendo do revezamento de trabalhadores, que ocorre há vários anos, sempre nos últimos dias de dezembro, a administração pública mandou cortar o ponto dos servidores. Alguns funcionários que não fizeram o revezamento e exerceram a função em outro local também tiveram o ponto cortado.

Os trabalhadores procuraram o Sispmur que através do seu departamento jurídico ajuizou a ação. “Fizemos o recurso com um grande volume de documentos que comprovaram que esse tipo de escala de revezamento é algo corriqueiro, praticado por diversas secretarias e nunca teve qualquer tipo de contestação do gestor municipal. É mais uma distorção que o Sispmur ajuda a corrigir. A justiça foi feita mais uma vez”, conta a advogada Naldecy Silva Silveira.