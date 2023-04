Indispensável aos diabéticos, a insulina está em falta para pacientes atendidos pelo Centro de Diabetes e Endocrinologia de Rondonópolis (Cedero), o que tem prejudicado o tratamento de quem não tem condições financeiras para adquirir os medicamentos periodicamente.

A denúncia foi feita pela Associação de Apoio aos Diabéticos de Rondonópolis, através de uma representante, Daniele Melo, que esteve na Câmara de Vereadores para questionar também a falta de médicos especialistas, uma vez que está vencido o contrato entre município e Consórcio Regional de Saúde desde fevereiro.

A associação cobra do Município a regularização urgente da situação. “Na questão da falta de médicos especialistas isso deve ser resolvido com a retomada, em breve, dos atendimentos, já que houve o consenso entre o município e consórcio para assinatura do contrato”, disse a vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão de Saúde da Câmara.

“Precisamos de explicações para o motivo da falta da insulina e também de outros medicamentos na Farmácia de Alto Custo, que é de responsabilidade do Estado. Para a partir daí, tomarmos providências”, afirmou a vereadora.

Ela acrescentou que para isso foi marcada pela comissão, juntamente com o líder do prefeito na Casa, vereador Reginaldo Santos (SD), uma reunião para a manhã de hoje (13), com a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

Além da secretária, também foi convidado para a reunião o responsável pela Farmácia de Alto Custo no município. Ainda devem participar outros integrantes da comissão de Saúde e o vereador subtenente Guinancio (PSB).

Além de Marildes, a comissão de Saúde da Câmara conta como membros, os vereadores Dr. José Felipe Horta (Pode) e Dr. Manoel (SD), ambos médicos.

Para o vereador subtenente Guinancio, esta falta de insulina de alto custo é um absurdo, pois crianças podem morrer pela falta deste medicamento, que tem um custo elevado e não é fácil de ser encontrado.

“Penso que é uma irresponsabilidade por parte do Estado e o município também por não cumprir com a sua parte, que é disponibilizar o médico especialista (endocrinologistas) para poder fazer o processo para o envio dos medicamentos de alto custo”, disse ele.

Lembrou ainda que o Sistema Único de Saúde (SUS) funciona em “um conjunto, Município, Estado e União. Quando um falha, leva o outro para o buraco também. Pois, está todo mundo amarrado pelo pescoço”, assinalou.