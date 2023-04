A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) deve inaugurar o bloco de medicina – Centro de Saúde da UFR – até o início do mês de maio. A informação foi confirmada ontem (10) ao A TRIBUNA pela reitora da UFR, Analy Polizel, que destacou que a obra está na fase final de acabamento.

- Publicidade -

A reitora acrescentou que a data da inauguração do bloco de medicina somente não foi ainda definida, porque a universidade aguarda a confirmação da agenda no ministro da Educação, Camilo Santana, para o evento.

Além da conclusão da construção, a reitora ressaltou que a universidade já deu andamento às licitações para compra e mobiliário e equipamentos para que o bloco de medicina possa passar a atender ao curso.

A obra do bloco de medicina da UFR vinha se arrastando desde 2014, quando foi iniciada. Primeiramente, acabou paralisada ainda em 2016. A construção do prédio foi iniciada pela empresa PPO Pavimentação e Obras (atual L.P. Engenharia Eireli) e transcorreu até que um acidente de trabalho resultou na morte de um trabalhador em 2016.

Na ocasião, o contrato com a empresa acabou rescindido depois que a mesma alegou não ter mais condições financeiros de concluir a obra. A UFR somente conseguiu retomar a construção do Centro de Saúde no ano passado.

Com falta de recursos para concluir a construção, a UFR pode retomar a obra paralisada em função de uma emenda de quase R$ 4,5 milhões que partiu da Bancada Federal de Mato Grosso no Congresso Nacional.

OUTRAS OBRAS

Está previsto agora o início da construção de mais três blocos na UFR. Com recursos já garantidos e emissão da licença ambiental para ser iniciada, a universidade deve dar andamento às construções do bloco de laboratórios, do bloco administrativo e do bloco operacional. Para isso, de acordo com a reitora, serão investidos cerca de R$ 25 milhões.