Solicitado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), em regime de urgência, no dia 15 de abril, o parecer da Procuradoria da Casa de Leis acerca das denúncias feitas pela Santa Casa de Rondonópolis contra a Prefeitura ainda não tem data para ficar pronto.

Entre as medidas que podem ser indicadas para o Legislativo municipal apurar as denúncias feitas pelo hospital filantrópico, como a retenção de recursos federais por parte do município, está a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI).

O procurador Eduardo Duarte disse ao A TRIBUNA, ontem (27), por telefone, que aguarda a chegada de informações solicitadas de alguns órgãos para fechar o parecer que lhe foi solicitado há duas semanas pelo presidente da Casa de Leis.

A solicitação deste parecer irritou o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que chegou a cobrar explicações publicamente do vereador petista, que o deixou falando sozinho.

“Solicitamos informações, via ofício, para alguns órgãos, que estamos aguardando chegar para fazer a fundamentação do parecer”, justificou o procurador.

Embora o advogado continue evitando dar pistas sobre indicativo do seu parecer, conforme já noticiou o A TRIBUNA, a tendência é de que seja pela abertura de uma CEI.

Para protocolar uma CEI são necessárias, no mínimo, sete assinaturas e, pelo que se ouve nos corredores da Câmara, não seria difícil de alcançar. Já para a aprovação da resolução para abertura de CEI são necessários 11 votos dos 21 vereadores.

Na notificação extrajudicial feita à Câmara, segundo já noticiou este jornal, o Hospital Filantrópico alega retenção por parte da prefeitura de recursos federais e que está desde julho do ano passado sem contrato com o município para o atendimento de pacientes de Rondonópolis regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No memorando em que solicitou o parecer jurídico de “forma emergencial” da Procuradoria, o qual a reportagem teve acesso, o presidente da Casa considera como “gravíssimas as denúncias” feitas por meio de documentações apresentadas pela Santa Casa.