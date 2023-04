Enfim, o plenário da Câmara de Vereadores apreciará, na sessão ordinária marcada para a tarde desta terça-feira (4), o veto do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ao projeto aprovado pelo legislativo rondonopolitano, em meados de fevereiro, prevendo a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde.

O veto vai ao plenário com parecer favorável pela sua derrubada dado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis, durante sessão realizada ontem a tarde (3).

Para ser mantido, o veto precisará a seu favor de 11 votos dos 21 parlamentares que compõem a Câmara contrários ao parecer dado pela CCJ. Mas, pelo que se ouviu ontem (3) pelos corredores do legislativo, a tendência é que o parecer da CCJ pela derrubada seja mantido.

O projeto aprovado, em meados de fevereiro, pelo plenário da Câmara para reestruturar o Conselho Municipal de Saúde, sob a justificativa de adequá-lo à legislação vigente e garantir a paridade entre os membros escolhidos para representar os setores da sociedade dentro do colegiado, vem polemizando o debate político na cidade nos últimos 45 dias.

Conforme noticiou o A TRIBUNA, a aprovação do projeto, que ocorreu com os votos favoráveis de todos os 14 parlamentares presentes na sessão ocorrida ainda em fevereiro, desagradou Pátio, que acabou vetando a propositura.

Assinado somente pelo prefeito, o veto total elaborado pela Procuradoria do Município alega que a propositura aprovada pela Casa de Leis tem vício de iniciativa, pois caberia ao Executivo fazê-la e não ao Legislativo.

O veto retornou para a apreciação da Casa no dia 15 de março. No entanto, não foi votado. O presidente a CCJ, vereador subtenente Guinâncio (PSSB) pediu vistas, sob a justificativa de que os membros da CCJ pudessem apresentar os seus pareceres e os votos por escrito e fundamentados nos termos regimentais.

Segundo ele, isso se fez necessário levando em consideração que tentaram desqualificar o entendimento da CCJ a respeito do legislativo propor o projeto de reestruturação do Conselho, o que é constitucional e sanador.

Guinâncio alegou que, pelos argumentos apresentados, o veto do prefeito foi mais político do que jurídico. Pois, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal já pacificou esta questão a respeito da constitucionalidade de lei de parlamentar criar conselho de representantes da sociedade civil com a atribuição de fiscalizar ações do Executivo. Inclusive, por meio de uma manifestação pública.

Após o vencimento do prazo regimental de 15 dias, o vereador subtenente Guinâncio devolveu o veto e apresentou o seu parecer contrário. No entanto, a sessão terminou sem uma parecer da comissão.

Membro da CCJ, vereador Roni Cardoso (PSD) também pediu vistas do veto para melhor analisar, alegando que não queria “errar” em seu voto, pois surgiram algumas dúvidas a respeito das duas alegações distintas apresentadas pelo executivo e o presidente da CCJ.

Vencido o prazo regimental de cinco dias corridos, o vereador Roni devolveu o veto para receber o parecer final da CCJ, que ocorreu na sessão realizada na tarde de ontem. Roni desempatou o placar dentro da comissão sobre o parecer do veto.

Líder do prefeito no legislativo, o vereador Reginaldo Santos (SD) votou pela manutenção do veto, diferentemente do que pensa o presidente da CCJ. Apesar de considerar como “boa”, ressaltou que a iniciativa não poderia partir do legislativo. Mas, sim, do executivo.

Dado o parecer pela CCJ, o veto total do prefeito ao projeto que reestrutura o legislativo finalmente está apto para a votação no plenário na sessão desta semana, que foi antecipada de quarta-feira (5) para hoje a tarde.

Agora, para a manutenção do seu veto no plenário, o prefeito deverá tentar mobilizar a sua bancada na casa, visando garantir pelo menos 11 votos contrários ao parecer dado pela CCJ ontem. No entanto, pelo que o a TRIBUNA ouviu ontem pelos corredores da Casa de Leis, a tendência é de que o veto será derrubado.