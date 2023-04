Uma reunião agendada para a tarde de hoje (25), a partir da 13h, na Câmara Municipal, buscará uma solução para que Rondonópolis recupere o mais rápido possível o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que é emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Além dos vereadores, devem participar da reunião as duas partes envolvidas – reapresentantes da Prefeitura de Rondonópolis e do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro).

Provocada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a reunião foi costurada juntamente com o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), visando estabelecer um canal de diálogo entre o Impro e a Prefeitura e, consequente, contribuir para que o município recupere o mais rápido possível o certificado, que está suspenso desde o dia 28 de março.

O certificado foi negado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social após a constatação do não cumprimento, por parte do município, das exigências legais constantes na Lei Federal 9.717, de 1998, e na Constituição Federal.

Conforme o A TRIBUNA já noticiou, a falta do CRP também pode deixar o Município sem receber recursos federais, impactando assim na prestação de serviços em áreas como educação e saúde, bem como paralisar obras.

A reunião de hoje foi acertada ainda na semana passada, durante a Ordem do Dia da Câmara, na terça-feira (18), logo após se tornar de conhecimento público, por meio do presidente da CCJ, vereador subtenente Guinâncio (PSDB), que o município estava sem o CRP.

“Esta reunião terá o propósito de construir o diálogo, visando um consenso para buscarmos uma solução para esta situação da falta do certificado, pois é gravíssima, já que prejudica o município, com recursos federais sendo bloqueados, por exemplo”, disse Guinancio.

Na opinião do vereador tucano, o que pode solucionar o problema é a Câmara aprovar um “projeto de lei saneador”, conforme exige que se faça o Ministério.

Disse ainda que, embora o mais importante neste primeiro momento é recuperar o CPR, não abrirá mão de apurar o que ocasionou o município a não ter a emissão do certificado previdenciário.

“A reunião terá também o papel de contribuir para que possamos esclarecer o que ocasionou tal situação. Precisamos saber. Isto é vergonhoso para o município e não pode acontecer de forma alguma”, destacou.

O líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos, disse que acredita que o diálogo é o melhor caminho para solucionar o problema. “Será uma reunião técnica, com intermediação da Câmara, para se encontrar uma solução a esta situação que é grave”, disse ele.

Conforme já foi noticiado pelo A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis também está questionando na Justiça a não emissão do CRP. A ação, na qual solicita a emissão do certificado liminarmente, foi proposta na última segunda-feira (17) pela Procuradoria Geral do Município e tramita na Vara Federal de Rondonópolis.