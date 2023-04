Seis anos depois, o Rondonfolia 2017 ainda não acabou. Pelo menos para o produtor cultural Hermélio Silva, que ainda espera receber na Justiça pelos serviços de consultoria técnica que foram prestados para a realização do evento, o qual teve à frente na preparação e organização desde novembro de 2016 o ex-vice-prefeito Ubaldo Barros.

Na ação de cobrança, que foi movida em 2021, após várias tentativas de recebimento amigável, Hermélio atesta que foi contratado verbalmente para fazer o serviço de consultoria técnica do evento pelo então vice-prefeito, no dia 10 de dezembro de 2016.

“Ainda em novembro daquele ano, eu fui levado até o Ubaldo, que ainda não o conhecia, pelo amigo Roberto Nunes, o qual está arrolado como testemunha na ação”.

Para executar o serviço de consultoria técnica, segundo Hermélio, o valor acertado entre ele e Ubaldo Barros, que na ocasião era o vice-prefeito eleito, mas que ainda não havia sido empossado no cargo, teria sido o valor de R$ 25 mil, o que não lhe foi pago.

Além de não receber o combinado, Hermélio conta ainda que contraiu dívidas em nome do vice-prefeito, “com restaurantes para o pessoal das bandas e trios se alimentarem; de lanche para a Polícia Militar nos últimos três dias; das pulseiras dos camarotes e mais R$ 1.000 com refeição”, diz,

Ele acrescenta que está sendo protestado pela empresa que confeccionou as pulseiras para o acesso ao camarote do Rodonfolia 2017. Por tudo isso, ele justifica o valor de R$ 39.010,00 que está sendo pleiteado na ação.

De acordo com Hermélio, na função de Coordenador do Evento, fez a elaboração do projeto, com a formatação da ideia para a realização do Rondonfolia 2017, que inicialmente era para ser privado.

Mas, como não se conseguiu captar todo o recurso estipulado, acabou que a Prefeitura de Rondonópolis assumiu os pagamentos de trios elétricos e estrutura de camarotes.

Para justificar o seu trabalho realizado na preparação do evento, Hermélio na ação apresenta várias reportagens divulgadas sobre a preparação e a realização do Rondofolia 2017 por diferentes veículos de imprensa de Rondonópolis e de Mato Grosso.

DÍVIDAS

O Rondonfolia 2017, que era para ser uma grande festa popular para marcar em grande estilo a sua volta, já que não foi realizado pela Prefeitura de Rondonópolis por quatro anos, ficou marcado por denúncias de irregularidades e cobranças de dívidas.

Na época, as denúncias envolvendo o Rondonfolia 2017, conforme divulgou o A TRIBUNA, resultaram em um pedido de abertura de Comissão Especial de Investigação (CEI) na Câmara Municipal, atendendo ao relatório sobre o caso elaborado pela Procuradoria da Casa de Leis, após os envolvidos na elaboração e execução da festa terem sido ouvidos pelos vereadores.

Contudo, fortes articulações políticas conseguiram barrar a abertura da CEI e o relatório com os depoimentos colhidos foram enviados para o Ministério Público.