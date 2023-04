O suplente de vereador Wellington Souza (SD), o Wellington da Assistência Social, tomou posse ontem (12), durante sessão ordinária, da cadeira deixada pelo vereador Roni Magnani (PSB).

Terceiro suplente na chapa do Partido Solidariedade, que elegeu uma bancada na Câmara Municipal de seis vereadores na eleição de 2020, Wellington foi convocado devido o vereador Roni Magnani ter se licenciado do cargo para tomar posse, na manhã de segunda-feira (10), como deputado estadual, a princípio por 120 dias.

O primeiro suplente da chapa do Solidariedade foi o ex-vereador Juary Miranda, que faleceu em decorrência da Covid-19, em 2 de janeiro de 2021.

Já o segundo suplente da chapa, Dr. Manoel, ocupa, no momento, a cadeira deixada por Adilson do Naboreiro, que se licenciou do cargo em 14 de janeiro de 2021 para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura.

Esta é a segunda vez na atual legislatura que Wellington da Assistência Social, que obteve 957 votos nas urnas, em 2020, tem a oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara. A primeira vez foi no final de 2021, em substituição ao vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD), que se licenciou do cargo sob a alegação de resolver questões pessoais.

Pautado pela questão social, área em que vem atuando, ele disse estar animado por voltar à Casa de Leis e que trabalhará em prol do povo e de Rondonópolis, cidade que escolheu para viver com a sua família.

“Enquanto estiver aqui, já que a minha estadia tem data para começar e terminar, não medirei esforços para fazer o melhor pela cidade que eu amo, em especial a minha região, a Grande Vila Operária”, assinalou.

Ele chega na Casa de Leis para fazer parte da bancada de sustentação do prefeito José Carlos do Pátio (PSB). Contudo, adiantou, em seu primeiro discurso nesta sua segunda passagem pela Câmara, que terá posicionamento contrário ao que “entender que aquilo que está proposto não vem de encontro com a realidade e a necessidade da população”.