A Secretaria Municipal de Saúde reiterou que a vacina bivalente também continua disponível para demais grupos prioritários – pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres no pós-parto até 45 dias, e maiores de 12 anos pertencentes à população ribeirinha, quilombolas, indígenas, imunocomprometidos ou pessoas com deficiência permanente – em todas as unidades de saúde.

Além da imunização contra a Covid-19, está em andamento a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A vacina também está disponível em todos os postos de saúde de Rondonópolis e a campanha segue até o dia 31 de maio.

Contra a influenza devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.