O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) voltou a se manifestar, cobrando a realização de concurso público urgente pela Prefeitura.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, gravou uma mensagem ontem (25) destacando que o número de servidores efetivos do município está muito abaixo da quantidade de servidores comissionados e contratados e que isso vem causando prejuízos para a previdência municipal.

“Um dos problemas que enfrentamos é que o índice entre servidores efetivos, comissionados e contratados está descompensado. Essa balança está descompensada e há a necessidade de se fazer um concurso público”, disse a presidente do sindicato.

Geane relembrou que, em setembro de 2022, o Ministério Público deu prazo de 120 dias para que a Prefeitura realizasse o concurso público, o que não aconteceu até o momento. “Já estamos no final de abril e nem mesmo uma data de lançamento de edital para o concurso existe”, lamentou.

Esse alerta sobre a necessidade urgente de concurso público no Município vem sendo feito constantemente tanto pelo Sispmur como pelo Impro. Na semana passada, como mostrou em reportagem o A TRIBUNA, o Impro afirmou que a falta de concurso público em conjunto com excesso de aposentadorias e pensões geram como consequência aumento ano após ano dos valores das alíquotas previdenciárias para o Município. “Repasses que poderiam reduzir drasticamente com a realização de concurso público amplo para todas as áreas”, alegou o Instituto.

Atualmente, a Prefeitura conta com menos de 2 mil servidores efetivos aprovados via concurso público na ativa e que recolhem ao Impro. Por outro lado, o Município já conta com cerca de mil servidores aposentados e pensionistas, cujos pagamentos partem dos cofres do Impro.