O pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), para que a Procuradoria da Casa de Leis dê um parecer técnico orientando as medidas que devem ser tomadas pelo legislativo em relação às denúncias feitas extrajudicialmente pela Santa Casa de Rondonópolis contra a Prefeitura, parece não ter sido digerido bem pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e tudo indica que a relação entre os chefes dos dois poderes “azedou” de vez.

Vale lembrar que o vereador Júnior Mendonça foi alçado à presidência da Câmara no final do ano passado a contragosto de Pátio e com o discurso de resgatar a independência e credibilidade do Legislativo.

Conforme divulgou o A TRIBUNA na edição de domingo (15), na notificação extrajudicial feita à Câmara, o Hospital Filantrópico alega retenção por parte da prefeitura de recursos federais e que está desde julho do ano passado sem contrato com o município para o atendimento de pacientes de Rondonópolis regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O parecer jurídico solicitado pelo presidente da Câmara é para que a Procuradoria oriente a Câmara sobre quais medidas podem ser tomadas para apuração das denúncias feitas pela Santa Casa. Entre as medidas que podem ser adotadas, segundo apurou a reportagem, está a abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), bem como o arquivamento.

Ontem, logo após a “entrega simbólica” pelo senador Jayme Campos (UB), que destinou à Prefeitura de Rondonópolis uma emenda para a aquisição do tomógrafo instalado no Hospital Antônio dos Santos Muniz, conhecido também como Hospital de Retaguarda, o prefeito cobrou explicações ao vereador petista sobre o encaminhamento dado para as denúncias da Santa Casa, pois já teriam sido arquivadas no ano passado.