O serviço para a construção de uma rotatória no cruzamento da Avenida dos Estudantes com a Rua Dom Pedro II, duas das mais importantes vias de mobilidade urbana de Rondonópolis, foi retomado na manhã de ontem (17).

- Publicidade -

“Apareceram hoje (ontem) pela manhã alguns trabalhadores e máquinas da empresa. Esperamos que continuem trabalhando e terminem logo esta obra”, disse o empresário Wemerson Gonçalves, proprietário de uma loja que comercializa piscinas no início da Dom Pedro II, no Jardim Mato Grosso.

A retomada acontece após o A TRIBUNA repercutir, na edição do final de semana, a reclamação de comerciantes e moradores da demora para o término dos serviços, que vem causando transtornos e prejuízos financeiros, por conta da redução do movimento.

Para execução da obra, o trânsito foi interrompido uma quadra antes da Avenida dos Estudantes cruzar com a Dom Pedro II. Com isso, como rota alternativa, os motoristas que trafegam pela via no sentido centro precisam seguir pela rua Domingos de Lima.

Wemerson disse ao A TRIBUNA que havia mais de 20 dias que não aparecia “ninguém da empresa para trabalhar”. A reportagem esteve no local na tarde da sexta-feira (14) e não viu movimentação de trabalhadores na obra.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) afirmou que os serviços para construção da rotatória, com o objetivo de promover melhorarias no trânsito na região, não estavam paralisados.

“A obra da rotatória da Avenida dos Estudantes está em andamento e em fase de conclusão da instalação dos dispositivos de drenagem, tendo em vista que as chuvas intensas têm dificultado os trabalhos, devido à complexidade de se trabalhar no canal de escoamento existente no local, que a cada chuva faz com que aumente o nível da água”, disse.