O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e deputado estadual Thiago Silva juntamente com o vereador Adonias Fernandes, promovem audiência pública, nesta segunda-feira (17), às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Rondonópolis.

O propósito é debater com estudantes, pais, servidores da educação e segurança e sociedade civil estratégias, medidas de segurança e políticas de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas.

O vereador Adonias preocupado com os casos de violência no ambiente escolar ocorridos no país, em Mato Grosso e com receio de se estender no município, foi responsável em protocolar o requerimento na Câmara Municipal, em caráter de urgência, para a realização da reunião pública. O deputado Thiago também apresentou, da mesma forma, pela Comissão de Educação da Casa de Leis.

“A nossa intenção é construir de forma conjunta ações eficazes para a segurança nas escolas, como o aumento de efetivo na polícia militar para ampliar as rondas policiais, contratação de vigias, inserção de detectores de metais, botão do pânico e câmeras nas escolas e, assim, inibir a entrada de estranhos, com qualquer tipo de armas”, explica o deputado.

Rondonópolis – Um dos casos recentes que ocorreram no município foi no Centro Integrado de Ensino (CIE), após uma ameaça de “massacre”, no dia 28 de março, em um banheiro feminino da instituição particular, onde os alunos acabaram sendo liberados por não estarem se sentindo seguros, mesmo com a polícia acionada.

O comandante e tenente-coronel Lauro Osório do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis confirmou uma ocorrência, ocorrida no dia 6 de abril, na Escola Municipal Firmício Alves Barreto, em que o policiamento foi acionado.

“Um aluno ouviu outro comentando que ia fazer uma brincadeira de massacre que logo alertou a diretora e imediatamente chamou a polícia”, informou.

Mato Grosso está em estado de alerta, sendo que após a fatalidade ocorrida em Blumenau (SC), no dia 5 de abril, com a morte de quatro crianças dentro de creche, já ocorreram supostas ameaças em escolas nos municípios de Cuiabá, Arenápolis, Nova Xavantina, General Carneiro, Nova Mutum, Paranatinga, Campo Verde, Sorriso e Ipiranga do Norte.