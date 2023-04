O prefeito José Carlos do Pátio recebeu ontem (13), em seu gabinete, a reitora e presidente do Conselho Universitário da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), professora doutora Vera Maquea, bem como uma comissão administrativa da instituição, liderada pelo deputado estadual Sebastião Rezende (União), e deu um ultimato para que a universidade instale um campus em Rondonópolis.

O prefeito elencou os investimentos realizados pela gestão na área construída para abrigar a instituição e disse que continua investindo pesado no local com a instalação de equipamentos, rede de energia elétrica.

Ainda está construindo uma praça com área de lazer na região e se comprometeu a ajudar ainda mais, desde que a Unemat instale definitivamente o Campus em Rondonópolis.

Pátio estabeleceu um prazo limite até o mês de julho para a instituição decidir, se instala ou não o campus. Caso contrário, ele sai do projeto e vai instalar no prédio construído na região do antigo aeroporto, uma escola municipal que funcionará em regime integral.

“Eu já fiz mais do que a minha obrigação”, disse ele, justificando que educação superior nem é responsabilidade do município.

O prefeito garantiu que se o campus da Unemat for instalado definitivamente em Rondonópolis, ele fará de tudo para continuar apoiando, inclusive com recursos próprios ou ainda através de parcerias com a iniciativa privada, o pleno funcionamento da instituição.

A reitora Vera Maquea se comprometeu em levar a questão para apreciação do Conselho Universitário, bem como ao governador Mauro Mendes, e dentro de alguns dias, trazer uma resposta ao prefeito.

“Eu não posso ficar esperando indefinidamente que a direção da Unemat protele a instalação do nosso campus definitivo. Já investimos muito para trazer a Unemat para a cidade, mas preciso de uma contrapartida, também definitiva. Até aqui teve muita conversa e pouca ação prática. Se eles [Unemat]resolverem instalar o campus aqui até a data que eu determinei, tudo bem, eu continuo ajudando e vou fazer o que puder para ajudar”, finalizou o prefeito.

ARQUITETURA

A reunião entre a reitoria da Unemat, o prefeito e o deputado estadual Sebastião Rezende tinha como principal objetivo anunciar a abertura de uma turma do curso de Arquitetura e Urbanismo no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, que será custeado com uma emenda parlamentar do deputado.

Atualmente, as turmas da Unemat em funcionamento em Rondonópolis são mantidas com recursos da Prefeitura e de deputados estaduais via emendas.

Na semana passada, reportagem do A TRIBUNA informou que caso não haja a instalação do campus da Unemat em Rondonópolis, não há garantia de permanência das turmas atualmente em funcionamento na cidade. A própria Unemat alegou que se o Município e deputados não custearem os cursos, novas turmas não seriam abertas.