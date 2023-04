O clima é de apreensão entre os trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). Pois, circulam informações de que o salário deste mês poderá ser pago com atraso. A notícia foi dada ontem (26), na tribuna da Câmara Municipal, pelo vereador Batista da Coder (SD).

De acordo com o parlamentar, o que motivaria o clima de apreensão entre os trabalhadores é a falta de pagamento, até o momento, por parte da Prefeitura, de contratos executados pela empresa, que negou a situação, por meio de nota de sua assessoria de imprensa.

Com isso, de acordo com Batista da Coder, o salário, que deve ser pago integralmente até o quinto dia útil, não cairia na conta dos mais de 500 funcionários nesta data.

“A Coder vive de contrato. Se não paga, a empresa não sobrevive. A informação é de que o município fez até agora apenas o pagamento de uma parte de contratos executados e com medições feitas. Sem este dinheiro dos contratos já com medições, a Coder pode atrasar o salário deste mês”, alertou o vereador.

O parlamentar acrescentou que recebeu a informação que os contratos a receber da Coder somam R$ 2,8 milhões. “Deste valor que deveria ser pago, a prefeitura fez apenas o acerto de cerca de R$ 1 milhão”, lamentou ele.

Além disso, segundo Batista da Coder, a informação repassada a ele pelo colega vereador Dico Sodré (SD) é de que a prefeitura revogou ainda um contrato emergencial para a realização de um mutirão emergencial na região da Aldeinha, no valor de aproximadamente R$ 460 mil.

“É complicado. Sem receber esta quantia de dinheiro da prefeitura, a Coder não terá como pagar o salário dos servidores até o próximo dia 5 e os seus fornecedores”, observou o vereador, acrescentando que o diretor da Coder, Marcus Vinicius Neves, está descontente com a situação.

A Coder no início deste ano já apresentou atraso no pagamento de salário, ainda na gestão do ex-diretor Argemiro Ferreira, que já não vinha falando a mesma língua do prefeito há algum tempo.

Procurada, por meio de nota da assessoria de imprensa, a Coder afirmou que as execuções dos contratos, assim como os pagamentos, encontram-se todos regulares. “Sendo assim, a Coder tem efetuado o pagamento da folha salarial, bem como o vale-alimentação normalmente, conforme o compromisso que tem com os colaboradores”, finaliza a nota.