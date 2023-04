“Não podemos permitir que isso aconteça. O trecho da margem direita do Anel Viário é o mais complicado, pois é onde ocorre o maior tráfego de carretas pesadas”, disse o deputado, que acompanhou a agenda do senador Jayme Campos (UB), na segunda-feira, em Rondonópolis.

Já outro trecho, que vai da região do Jardim das Flores até o entroncamento com as BRs 364/163, ficará para um segundo momento. Nininho considerou esta possibilidade como inadmissível e que conversará com o governador Mauro Mendes (UB) para que siga o projeto inicial.

A informação, extraoficial, que começou a circular e irritou o parlamentar era de que, num primeiro momento, a duplicação atenderia somente o trecho entre as rotatórias da Avenida dos Estudantes e da Avenida Bandeirantes, no cruzamento com a MT-130.

Orçado em R$ 55 milhões, o convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis para a duplicação do Anel Viário foi anunciado no final de setembro do ano passado e ainda não foi licitado.

Ao contrário do que se especula nos bastidores, a Secretaria de Estado de Infraestrutura disse ao A TRIBUNA que a obra prevista para duplicação do Anel Viário “Conrado Salles de Brito”, em Rondonópolis, poderá ser desmembrado e executada em etapas.

A obra, que inclui a revitalização total da pista atual e duplicação, ainda não tem prazo para ter início, pois não foi licitado. A duplicação do Anel Viário é atualmente uma das principais cobranças da população, que ganhou força nos últimos anos em decorrência do aumento do fluxo de veículos na via, do crescimento da cidade com a construção de novos bairros nas proximidades, bem como em função da precariedade da pavimentação, que apresenta problemas constantes com buracos.

A reestruturação do Anel Viário, com a duplicação da via e a iluminação, é uma medida que poderia por fim aos problemas constantemente enfrentados.