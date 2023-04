A Azul anunciou esta semana a mudança do horário do voo entre Rondonópolis a Campinas (SP), que passará, a partir de 6 de junho, a funcionar em horário diurno, com saída de Rondonópolis às 10h10 e saída de Campinas às 8h25.

Com a alteração surgiram questionamentos de parcela da população, sobre uma possível alta no valor das passagens em função do voo passar a ser diurno, contudo, em busca pelos voos, a tarifa que está sendo cobrada é de R$ 380 em média, valor mais competitivo que o atual e em igualdade com os praticados em voos entre Cuiabá e São Paulo pelas principais companhias aéreas.

Em buscas feitas pelo A Tribuna nos sites da Azul e outras companhias aéreas que ofertam voos entre Cuiabá e São Paulo, é possível identificar que a tarifa praticada neste momento para voos no mês de junho, são parecidas.

Para voos entre Rondonópolis e Campinas, a tarifa fica em torno de R$ 380 e das demais companhias que operam voos entre Cuiabá e São Paulo, em buscas realizadas para o mesmo período, as tarifas variam com valores de entre R$ 380 e R$ 450.