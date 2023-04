A quatro dias do fim do prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Rondonópolis a vista com desconto, que termina nesta sexta-feira (28), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) ainda não decidiu sobre o pedido de suspensão do aumento do imposto.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as leis que levaram ao aumento do IPTU em 2023 na cidade e com pedido de liminar suspendendo a cobrança do imposto com reajuste ainda em 17 de março. A ação foi distribuída ao desembargador Paulo Cunha.

O aumento do IPTU em Rondonópolis está sendo questionado em ação do procurador Geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Junior, que argumenta que as leis complementares aprovadas em junho de 2022 pela Câmara Municipal, que aumentam os valores do metro quadrado das construções em determinados setores da cidade, bem como os valores do imposto de imóveis territoriais, seriam inconstitucionais por estarem em desacordo com art. 150, IV, da Constituição Estadual de Mato Grosso e violarem os princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.