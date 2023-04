1 de 2

O bispo diocesano de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, tornou público nesta semana o projeto de inaugurar até meados do corrente ano, uma casa para acolhimento de padres de toda a Diocese, que necessitem de alguma atenção especial.

DIOCESANA – Em uma nota sobre o tema, que também foi encaminhada a Pastoral da Comunicação (Pascom), Dom Maurício detalhou que recebeu no último dia 13 de abril, “das mãos do Sr. Messias, presidente da Cáritas Diocesana, a chave da Casa dos Padres”.

Ele lembrou que assim que chegou a Rondonópolis, ano passado, conheceu a casa, “cuja ideia original era acolhida do Pe. Lothar e Pe. Franz. O projeto se ampliou e será a casa dos padres de nossa Diocese”, disse.

PERMUTA – Para ter a casa em nome da Diocese, explicou ele, foi feita uma permuta com a Cáritas, dona do imóvel, em troca de um terreno no território da Paróquia São José Operário. “Agora ela é nossa e precisamos organizá-la com moveis e utensílios. O objetivo desta casa é acolhimento dos padres que necessitam de algum tipo de cuidado”, explicou Dom Maurício.

CAMPANHA – O bispo também informou que já está formando uma equipe para ajudar na captação de doações para equipar a casa. “Estou prevendo uma Missa e almoço de inauguração da casa no dia 12 de junho às 10h, antes de nossa formação permanente prevista para 13 e 14 de junho, em Fátima de São Lourenço”, anunciou Dom Maurício, acrescentando que a Diocese já está “providenciando o projeto para a mobília dos quartos, sala e cozinha e em breve, teremos o valor que precisaremos para executarmos tal projeto. Esperamos a colaboração de todos. A casa e a causa são nossas. Deus os abençoe”, finalizou Dom Maurício da Silva.