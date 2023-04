O comércio de Rondonópolis poderá abrir neste feriado nacional de Tiradentes, sexta-feira (21). A abertura do comércio é facultativa conforme o estabelecido em convenção trabalhista.

Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, o comércio tem permissão para abrir no feriado desta sexta-feira das 7 às 15h. No caso de supermercados, mercados, açougues e afins, a abertura pode ocorrer das 8 às 18h.

O sindicato informou que a abertura facultativa do comércio no feriado de Tiradentes segue a determinação constante na cláusula 42ª da convenção trabalhista de 2023. Quem decidir abrir as portas, portanto, conforme destaca o sindicato, deve estar atento às obrigações trabalhistas, como o pagamento da hora extra em dobro e a garantir da folga semanal remunerada.