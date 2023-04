Pelo menos 400 corredores, homens e mulheres, entre nove e mais de 60 anos de idade, participaram na última sexta-feira, 21/04, da primeira corrida noturna de rua de Rondonópolis, a 105 Night Run, promovida pela Rádio Tropical, a 105 FM, com organização da empresa Rogério Custela assessoria esportiva.

- Publicidade -

Dos 350 inscritos (número limitado), representando várias cidades da região (entre elas, Jaciara, Primavera do Leste, Sonora, Juscimeira, Cuiabá, Guiratinga), incluindo um grupo de Campo Grande (MS), 347 (184 homens e 163 mulheres) largaram e chegaram aos portais instalados defronte o Casario e o shopping popular.

Mas outras dezenas de anônimos não inscritos também fizeram o percurso de 7 km, com saída do Casario (Cais), passando pela avenida Dom Wunibaldo, rua Fernando Correa da Costa, avenida Otaviano Muniz, avenida Poguba, avenida Marechal Rondon e com chegada de volta ao Casario (Cais).

Sem nenhuma intercorrência ou acidente de percurso, a prova teve duração final de pouco mais de uma hora para os corredores recreativos, abaixo dos 35 minutos para os chamados ‘competitivos’ das categorias premiadas.

O destaque ficou para o campeão geral da prova, Adnir Rezende dos Anjos, de 26 anos de idade, morador em Juscimeira (MT). Além do tempo de 22”23, um minuto e meio na frente do segundo colocado, ele chamou a atenção pela condição de portador do Transtorno do Espectro Autista (Tea) de nível moderado.

O diretor da Rádio 105 FM, cirurgião dentista Roberto Torres, comemorou o resultado do evento, que foi mais uma iniciativa, segundo ele, com base na visão da emissora de alargar as ações de contato direto da emissora com seus os ouvintes, patrocinadores e parceiros.

“Cremos que esse tipo de ação, fora do estúdio, do ambiente da rádio, ajuda sobremaneira na aproximação e no estreitamento das relações com nosso público e, certamente atrai e motiva novos ouvintes, anunciantes e parceiros para a emissora. Um contato que também é muito motivador para nosso time”, comentou Roberto, que dirige a emissora ao lado da irmã, também dentista Gracyelize Torres, filhos do fundador Antônio Ribeiro Torres, falecido há três anos por complicações da Covid-19.

“Estamos trabalhando com esse foco de ser, na prática, a rádio do povo; estar mais perto do nosso público; já realizamos a Copa Master, recentemente apoiamos o ‘É o Bicho Rodeio Festival’ e agora a corrida; estamos estimulando o nosso ouvinte também com o esporte”, finalizou Torres.