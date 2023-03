1 de 2

A eleição para presidente de bairro no Conjunto São José ocorreu no último domingo (26), em uma eleição muito tumultuada, onde compareceram às urnas mais de 800 moradores do bairro, sagrando-se vencedor com 442 votos a chapa encabeçada pelo vereador Investigador Gerson.

Para dar mais lisura e transparência no processo eleitoral, este foi conduzido por representantes da URAMB, FEMAB, dois fiscais de cada chapa, estando presente e acompanhando todo o processo eleitoral, do início até o fim, o presidente da Federação Mato-grossense de Associações de Moradores de Bairros (Femab), Walter Arruda, o qual veio de Cuiabá e, inclusive, fez parte da fiscalização e mesa de escrutinação.

O vereador Investigador Gerson agradeceu a Deus, a família, a toda sua equipe e a todos moradores do Conjunto I, II e III, que compareceram às urnas.

Disse que é morador do Conjunto desde os 10 anos de idade e que este foi um resultado fruto do trabalho, fez uma campanha limpa, mesmo sendo caluniado o tempo todo de que seu trabalho era “golpe”.

Ele externou que não baixou o nível da campanha, mas solicitava a comunidade para que se fizesse uma reflexão sobre o conjunto de antes e do atual e, então, votasse.

“Vejo que todos entenderam o modelo de nossa campanha, andamos muito, ouvimos e dialogamos com os moradores e comerciantes, e a prova que temos de que a nossa mensagem foi recebida pela comunidade local, é que o resultado veio nas urnas, isso é o reconhecimento pelo trabalho e mostra o carinho que todos têm para comigo. Não temos perdedores ou ganhadores, as eleições se encerram no último domingo (26). Agora temos que unir nossas forças, com as classes políticas, deputados, prefeito e demais autoridades, sempre pensado no melhor, tanto para a região do Conjunto, quanto para toda Rondonópolis, gratidão, gratidão, gratidão”, externou o vereador Investigador Gerson.