Estão adiantados os preparativos para a segunda visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Rondonópolis, que foi confirmada ontem. Lula vem a Rondonópolis na manhã da próxima sexta-feira (3), para entregar 1.440 apartamentos da segunda parte do Residencial Celina Bezerra, localizado na região do Alfredo de Castro.

No local do evento, estão sendo montadas tendas para receber o público e autoridades e finalizados os serviços de infraestrutura do entorno do Residencial que será inaugurado com a presença do presidente e, provavelmente, também do governador Mauro Mendes (UD), entre outras autoridades políticas do município e do Estado.

Até ontem, a informação que circulava era de que a previsão de chegada de Lula com a sua comitiva, com diversos ministros, será por volta das 9h. Ainda não havia sido divulgado se o presidente se dirigirá do Aeroporto Marinho Franco até o local do evento de carro ou de helicóptero.

A vinda de Lula ao município, em que ele esteve como presidente pela primeira vez em 2002 para participar da inauguração do Jardim Ana Carla Muniz, é aguardada com grande expectativa pelos apoiadores do petista, não só de Rondonópolis, mas também toda a região que estão organizando caravanas para prestigiar Lula, que pela terceira vez governa o país.

Inclusive, ontem, militantes de partidos políticos que apoiam o atual governo, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais e populares da região realizaram no Sindicato dos Bancários uma reunião para discutir a mobilização, visando receber o presidente na cidade, que é conhecida como “Pólo do Agronegócio”, segmento que apoiou no último pleito o principal adversário do petista, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou sem sucesso a sua releição.

A expectativa das autoridades locais, que estão participando da organização do evento com Lula, é de que pelos 10 mil pessoas participem da solenidade de inauguração dos apartamentos do Celina Bezerra, construído por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e que foi lançado ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), 2013.

Um forte esquema de segurança, “inédito” e “robusto”, conforme apurou o A TRIBUNA, está sendo preparado para o ato de inauguração com a presença de Lula, já que há temores de que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve ampla maioria dos votos na cidade, possam tentar criar algum tipo de confusão ou ações inesperadas contra a segurança do atual mandatário do Palácio do Planalto.

Agentes de diversas forças policiais estarão mobilizados nas ruas da cidade. O acesso ao local do evento terá postos de controle, visando aumentar a segurança do ato realizado ainda em meio ao clima de polarização política no país. Informações também dão conta que não serão permitidas as entradas de bandeiras com cabos, garrafas de água, isqueiros, entre outros objetos, que podem representar perigo.