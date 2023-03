O secretário Nacional de Relações Sociais do Governo Federal, Wagner Caetano, participou nesta terça-feira (28/02) de uma reunião com representantes de partidos políticos, lideranças e entidades sociais em Rondonópolis. Ele falou sobre a vinda do presidente Lula ao município nesta sexta-feira (03) e destacou a importância da participação dos movimentos sociais no evento.

A reunião foi organizada pelo presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, e contou também com a presença do presidente do Sanear, Paulo José Correia. Paulo e Girotto coordenam os preparativos para a visita presidencial.

Wagner Caetano já havia ocupado a mesma função nas gestões anteriores de Lula e também nos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff. Professor, com especialização em administração pública, ele é um dos responsáveis pelo planejamento, organização e acompanhamento de agendas do Presidente da República, com a missão de promover o diálogo com diferentes segmentos da sociedade civil.

Durante a reunião em Rondonópolis, ele falou sobre a importância da participação popular na recepção a Lula. “Não se trata apenas de garantir um grande público. Precisamos demarcar nosso espaço, celebrar a volta das políticas sociais e afirmar que nosso governo é sustentado por uma forte base popular”.

DEMANDAS

Os representantes das entidades sociais parabenizaram a retomada do diálogo com o Governo Federal. Eles informaram que já iniciaram a mobilização das bases para participação no evento e querem aproveitar a presença do presidente Lula para formalizar uma pauta de reivindicações com temas considerados prioritários em cada setor.

“Nesta quinta-feira voltaremos a nos reunir para elaborar um documento conjunto. A ideia é manifestar o apoio e dar nossa contribuição às políticas públicas, apontando caminhos para retomar o desenvolvimento com justiça social. Como diz o lema do novo governo, estamos unidos neste projeto de reconstrução nacional”, disse Wendell Girotto.

Falando em nome do prefeito José Carlos do Pátio, Paulo José Correia também destacou a importância da participação popular. Ele lembrou que Rondonópolis é a primeira cidade do Centro-Oeste a ser visitada pelo presidente Lula.