Passados sete meses da inauguração, o Centro de Especialidades em Odontologia (CEO) ainda não começou efetivamente a funcionar. A unidade, que fica localizada na Vila Itamaraty, foi totalmente reformada pelo Município e a reabertura era cobrada com ansiedade por moradores da região, especialmente, por aqueles que aguardam por tratamento odontológico.

No entanto, apesar de reformado e inaugurado em agosto do ano passado, o Centro continua com as portas fechadas e a comunidade pede a reativação do serviço.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, o Centro foi inaugurado com algumas pendências, como a falta de cadeiras odontológicas para o atendimento dos pacientes e de especialistas.

De acordo com a Saúde, a Pasta está atuando para resolver todas essas questões como a compra de cadeiras e a contratação de novos especialistas. A intenção, conforme a Saúde, é reativar os serviços do Centro o mais breve possível, mas uma data não foi informada.

Para a reforma do local, que antes estava abandonado, foram gastos R$ 500.640,13 em recursos públicos do Município. Segundo divulgado pela Prefeitura, seriam comprados também seis consultórios completos, com os periféricos e instrumentais, com um valor investido de aproximadamente R$ 150 mil para retomar os atendimentos na unidade.