O município de Rondonópolis pode vir a perder recursos federais e estaduais pelo fato do Conselho Municipal de Saúde não ter a configuração conforme a legislação determina.

O alerta foi feito pelo vereador Subtenente Guinancio (PSDB) durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal, que começou a analisar, na tarde de ontem (21), o veto do prefeito José Carlos do Pátio (PSB) ao projeto aprovado pelo Legislativo rondonopolitano prevendo a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde.

“Corremos o sério risco de termos suspenso recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), pois, como acontece todos os anos, no final deste mês deve ser enviado o relatório de gestão aprovado pelo Conselho. E o nosso não está em conformidade com o que falam as Leis 8.142/90 e 8080/90 e a resolução 453/312. Caso tenha alguma denúncia, podemos vir a ter a suspensão de algum recurso, seja federal ou estadual”, disse o parlamentar.

Entre as irregularidades da configuração do Conselho de Rondonópolis citadas por Guinâncio estão a falta de paridade na distribuição de representantes no Conselho, dupla representação e não ter há algum tempo um secretário-executivo.

O veto do prefeito ao projeto de reestruturação do Conselho Municipal aprovado, por unanimidade, no mês passado pela Câmara era para ter sido votado na sessão ordinária realizada na quarta-feira da semana passada, dia 15. No entanto, conforme o A TRIBUNA já noticiou, o vereador Subtenente Guinancio, que preside a CCJ, pediu vistas antes dele ir para a apreciação do plenário.

Na sessão de ontem da CCJ, a primeira com transmissão pública pelas redes sociais da Câmara Municipal, o presidente da CCJ iniciou a análise do veto, o que considerou como sendo “político” e não “jurídico”.

“Não dá para aceitar este veto de uma página e meia assinado somente pelo prefeito sustentando que o projeto de reestruturação e sanador das irregularidades do nosso Conselho, aprovado por esta casa, é inconstitucional”.

De acordo com o Guinâncio, o veto total do prefeito ao projeto, sob a justificativa de vício de iniciativa, pois esta seria uma prerrogativa do Executivo e não do Legislativo, está “espertamente” ancorado na Constituição Estadual.

Pois, segundo ele, o prefeito saberia que não tem amparo na Constituição Federal e que já existe manifestação pública do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de reconhecer a constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar criar conselhos de representantes da sociedade civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo.

“Há inconstitucionalidade no veto do prefeito”, destacou ele, observando ainda que Pátio coloca como se o Conselho fosse um órgão da gestão. “Ao contrário, ele é um órgão fiscalizador”, frisou o presidente da CCJ.

Salientou, também, que desde 2019 o prefeito vem sendo alertado por conselheiros e secretários de que o Município não cumpre a legislação que regulamenta o funcionamento do Conselho.

IMPASSE

Guinancio chegou até dizer, no início da sessão, que, dependendo do andamento da discussão entre os membros da comissão, poderia devolver a matéria para ser votada ainda hoje (quarta) no plenário, o que não ocorreu.

A sessão terminou em impasse, sem os outros membros, os vereadores Reginaldo dos Santos e Roni Cardoso (PSD), apresentarem os seus respectivos posicionamentos sobre o veto.

Vice-presidente da CCJ e líder do prefeito na Casa de Leis, o vereador Reginaldo alegou que, para se discutir o veto, o presidente deveria devolvê-lo. Como, segundo ele, não obteve esta garantia, esclareceu que o seu posicionamento só será dado quando vencer o prazo regimental do pedido de vista ou ser devolvido à discussão.

Já o vereador Roni Cardoso disse que gostaria de estudar mais a questão, pois ainda tinha dúvidas a respeito do veto e deixou a sessão antes do seu término, alegando compromisso agendado no Corpo de Bombeiros.

O suplente da CCJ, que estava presente, vereador Batista (SD), foi convocado a assumir o posto. Ele se pronunciou dizendo também que ainda tem dúvidas sobre o veto, pois esteve fora da cidade por alguns dias por questões de saúde.

Diante da situação, após os ânimos se acirrarem numa discussão entre ele e o líder do prefeito sobre os procedimentos regimentais a respeito do encaminhamento a ser dado, Guinancio encerrou a sessão.

TERÇA

Agora, o veto deve ser discutido na outra sessão da CCJ, marcada para a tarde da próxima terça-feira, após a Ordem do Dia, quando vence o prazo regimental do pedido de vista. Com isso, os pareceres dos membros da comissão devem ser dados e o veto liberado para a apreciação no plenário.