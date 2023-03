O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deosdete Cruz Júnior, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as leis municipais que aumentaram os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para este ano em Rondonópolis.

O chefe do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) entende que o aumento do imposto municipal foi abusivo e pede à Justiça a concessão de medida cautelar suspendendo a cobrança imediatamente.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) foi impetrada nesta sexta-feira (17), ainda deve ser analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e foi distribuída ao desembargador Paulo da Cunha.

De acordo com o procurador-geral, as leis complementares aprovadas em junho de 2022 pela Câmara Municipal, que aumentam os valores do metro quadrado das construções em determinados setores da cidade, bem como os valores do imposto de imóveis territoriais, seria inconstitucional por estarem em desacordo com art. 150, IV, da Constituição Estadual de Mato Grosso e violarem os princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

“As inovações carreadas pelas Leis Complementares no Código Tributário Municipal de Rondonópolis instituíram uma majoração impactante no valor unitário por metro quadrado de terreno, se comparado com anos anteriores, elevando o IPTU de forma drástica e que não corresponde à realidade fática do país, com especial relevância ao grave momento de crise econômica que assola todos os cidadãos”, argumentou Deosdete Cruz na ação.

Como exemplo, o procurador-geral relatou que o valor do metro quadrado antes da vigência da publicação das Leis Complementares nº 384, 385, 386, 387, 388 e 389, no dia 23 de junho de 2022, nos setores fiscais 98 e 99 era de R$ 216,67 e de R$ 297,50, respectivamente, ao passo que, com o advento das leis hostilizadas, os setores fiscais 98 e 99 passaram a ter como valor do metro quadrado R$ 516,73 e R$ 709,50, respectivamente.

O procurador-geral ainda argumentou na ação que o aumento abusivo e repentino do IPTU foi objeto de discussão no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que considerou a prática uma ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade na administração pública.

Segundo o chefe do MPMT, torna-se evidente, portanto, a abusividade da majoração do IPTU pelo art. 12 e pelo Anexo XI da Lei Municipal nº 1.800 de 28 de dezembro de 1990, do Município de Rondonópolis, com as inovações veiculadas pelas Leis Complementares nº 384, 385, 386, 387, 388 e 389, todas de 23 de junho de 2022, bem como torna-se clara a afronta ao artigo 150, IV, da Constituição de Mato Grosso.

Por fim, o procurador-geral solicita à Justiça que a ação seja julgada de forma célere por temer que ocorra prejuízos aos moradores. “O risco da demora, apto a demonstrar a necessidade do deferimento da cautelar, está justamente na iminente aplicação de regramento inconstitucional, que impõe cobranças de tributos de forma absolutamente desproporcional, com efeito confiscatório e inegável prejuízo aos contribuintes, pegos de surpresa com uma lei criada em 2022. Ademais, a majoração do IPTU de Rondonópolis trará enorme impacto social e terá, em verdade, efeito contrário ao pretendido pela municipalidade, dado que a súbita mudança dos valores implicará, na prática, vultosa inadimplência, eis que a população brasileira – encontra-se em sensível situação financeira”, relatou.

AUMENTO DO IPTU

As leis complementares nº 384, 385, 386, 387, 388 e 389 do Município de Rondonópolis que promoveram o aumento do IPTU em determinados setores da cidade foram aprovadas pela Câmara Municipal em junho de 2022 por 17 votos favoráveis em uma sessão envolta em muita polêmica. Os aumentos passaram a valer para o IPTU de 2023, que tem prazo de pagamento com descontos até o dia 10 de abril.