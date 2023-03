Foi adiada mais uma vez a mudança das turmas da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) para o prédio construído pela Prefeitura, na área do antigo aeroporto. A previsão era que as turmas começassem a funcionar no local nesta terça-feira (14), porém, como ainda há obras em andamento no prédio, os alunos somente devem começar a estudar no local em 3 de abril.

A nova data foi confirmada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti). De acordo com a pasta, o novo prazo para a realização das aulas no prédio construído na área do antigo aeroporto foi definido, porque este período será necessário para a conclusão do rebaixamento da rede e posterior ligação da energia elétrica por parte da Energisa nos blocos das salas de aula. Também estão sendo finalizados os serviços do projeto hidrossanitário do local.

Em nota, a Seciti acrescentou que todo o material permanente necessário para que as aulas da Unemat sejam realizadas já foram levados para o novo prédio. Enquanto aguardam a transferência, a Seciti informou que as turmas da Unemat foram realocadas para a Escola Municipal Dom Wunibaldo Talleur (14 turmas do período noturno) e também para Escola Técnica Estadual, ao lado da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) (4 turmas no período matutino).