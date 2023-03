A Prefeitura de Rondonópolis deve começar a limpar terrenos sujos de proprietários que já foram multados por falta de limpeza e mandar a conta do serviço para o próprio dono da área.

O Município publicou nesta semana no Diário Oficial o decreto 11.418 de 17 de março de 2023, que define o valor da taxa de serviços urbanos estabelecida pela Lei Complementar nº 74, de 10 de setembro de 2009.

Na prática, o Município regulamentou a taxa de serviços urbanos que passará a ser cobrada por serviços de limpeza realizados pela Prefeitura em terrenos de propriedade privada. Os valores serão cobrados dos proprietários que terão prazo de 10 dias para pagamento.

Conforme o decreto, a taxa de serviços urbanos deve ser cobrada quando o Município realizar serviços de drenagem, aterros, limpeza e remoção de entulhos e detritos nos terrenos de propriedade particular.

No caso da limpeza em terrenos sujos, o serviço terá um custo de R$ 41,31 por metro quadrado da área, mais 50% de taxa administrativa conforme tabela constante do decreto municipal.

Assim, a taxa cobrada pelo serviço em um terreno de 400 metros quadrados, por exemplo, será de cerca de R$ 16,5 mil, mais a taxa administrativa. Esse valor deve ser cobrado do contribuinte (proprietário do terreno) logo após a execução do serviço.