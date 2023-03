1 de 2

A decisão do presidente da República de fazer em Rondonópolis a sua primeira visita, após a sua posse no dia 1º de janeiro, a um estado da região do Centro-Oeste, que é um reduto bolsonarista, gerou muita tensão no Planalto.

Todavia, a rápida visita de Lula, que durou cerca de duas horas e meia, ocorreu de forma tranquila, em meio a um “robusto e inédito” esquema de segurança já montado na cidade, conforme havia noticiado o A TRIBUNA. Até o monitoramento das redes sociais da população local foi necessário.

Temia-se no Planalto que pudessem ocorrer na cidade protestos e tumultos de bolsonaristas mais radicalizados que colocassem em risco a segurança do presidente e de populares que fossem até o ato de inauguração dos 1440 apartamentos do Celina Bezerra.

Antes de ser batido o martelo da vinda, equipes do Gabinete de Segurança e Institucional da Presidência da República (GSI) e da Polícia Federal (PF) estiveram na cidade fazendo levantamentos e o monitoramento da situação.

Só depois disso é que a vinda de Lula para a inauguração da segunda etapa do Residencial Celina Bezerra, que fica localizado ao lado do Alfredo de Castro, foi confirmada. A rápida visita de Lula a Rondonópolis, quase 20 anos depois de primeira vinda à cidade como Presidente, não teve registros de violência.

Apenas um rápido e tímido protesto de cerca de 12 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi visto nas imediações do Parque de Exposições, que fica localizado na rotatória da Avenida dos Estudantes com a única via existente atualmente para o acesso à região do Alfredo de Castro, onde está o Celina Bezerra.