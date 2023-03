Desde já, a TMI já construiu no espaço em frente ao futuro empreendimento uma praça arrojada para uso da comunidade. Para seus compradores, o empreendimento ofertará apartamentos com tamanhos variados, como 120 m², 140 m² e 160 m², apartamentos duplex com mais de 200 m² em certa altura das torres e ainda coberturas com mais de 600 m². O projeto prevê ainda uma área de lazer grandiosa e com muitas novidades.

Se não bastasse isso, Thiago atesta que a TMI vai ajudar a fomentar ainda mais essa valorização imobiliária junto ao novo empreendimento, almejando construir um parque linear na região. “Assim como a Avenida Julio Campos, a Avenida dos Estudantes é uma via com potencial de valorização muito grande”, assegura.

Um dos grandes diferenciais do Niraj está justamente em sua localização privilegiada. A Avenida dos Estudantes é uma via larga, bem estruturada, urbanizada e que recebeu muitos investimentos públicos.

A agenda de grandes feitos da TMI no mercado imobiliário vai começar com o lançamento do Niraj, que será composto por duas torres residenciais com 60 andares cada e um centro comercial na base, com entradas independentes, em área localizada na Avenida dos Estudantes. O evento de lançamento desse megaempreendimento deve ocorrer até o começo do segundo semestre deste ano.

Nem Cuiabá, Campo Grande, Brasília ou Goiânia. Os prédios mais altos da região Centro-Oeste do Brasil serão erguidos em Rondonópolis pela TMI Investimentos Imobiliários e estão com lançamento previsto ainda neste ano de 2023. A informação foi anunciada ao mercado pelo diretor-geral da TMI, Thiago Muniz, que trabalha o nascimento de grandes projetos em 2023 na trajetória da empresa.

PARCERIA

A concretização desse grande feito na construção civil de Rondonópolis tem por trás uma parceria das mais tradicionais e de maior credibilidade na cidade. Trata-se do investidor e tabelião Aureo Candido Costa, que aposta no sucesso do Niraj no mercado rondonopolitano.

“Esse empreendimento representa um verdadeiro marco da construção civil local e vai projetar o nome de Rondonópolis bem à frente de importantes cidades do Centro-Oeste, inclusive ultrapassando Cuiabá e Goiânia com as torres mais altas da região”, projeta.

Aureo explica que entrou nessa parceria justamente pela credibilidade demonstrada pela TMI em sua atuação. “O Thiago Muniz é uma pessoa honesta, corajosa e que tem entregado as suas obras antes do prazo prometido. Tem sido muito correto com todos os compradores de seus empreendimentos. Isso me encorajou nessa parceria”, analisou.

“Quero, inclusive, parabenizar o arrojo e a coragem do Thiago Muniz à frente da TMI, que está colocando o nome de Rondonópolis entre os grandes projetos da construção civil. Até nossa grande capital no Centro-Oeste, no caso Goiânia, onde estive agora recentemente, não tem algo nessa proporção. Precisa realmente ter visão de futuro para algo assim”, externou. “Agora é trabalhar e contar com a ajuda de Deus”, finalizou.

SPLENDORE

A TMI também vai entregar aos compradores em 2023, no segundo semestre do ano, outro empreendimento que foi um importante marco na história da empresa: o Splendore, projeto imobiliário de alto padrão lançado há quatro anos e planejado na época como o prédio mais alto do estado de Mato Grosso. O Splendore foi um verdadeiro sucesso no mercado, estando mais de 90% vendido e na fase de acabamento.

EXPANSÃO

Mais um grande projeto da TMI a ser concretizado em 2023 é a chegada à capital do Estado: Cuiabá. Através de uma parceria, a empresa pretende abrir neste ano uma sede em Cuiabá e fazer lá um grande lançamento no mercado imobiliário, com a construção de um complexo de torres residenciais em uma região de grande crescimento e valorização. “A atuação em Cuiabá cumpre um plano de estadualização da marca, que em Rondonópolis já é muito forte”, conclui Thiago.

CREDIBILIDADE

Com 10 anos completados agora em março, a TMI vem procurando a cada dia melhorar seu método construtivo, seguindo o cumprimento de prazos e dando assistência aos clientes no pós-obras. Atualmente, a empresa está com cinco empreendimentos em construção em Rondonópolis.

“Nosso principal objetivo é entregar obras com qualidade e dentro do prazo”, garante o diretor-geral, que informa que a empresa tem setores muito fortes de qualidade, planejamento, orçamento e personalização.