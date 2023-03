O diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado, e a esposa, Djanira Amaral Logrado, recebem hoje (17) insígnia da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho. O evento acontece às 10h, no Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT), em Cuiabá.

O A TRIBUNA está sendo homenageado pelos revelantes serviços prestados à Justiça Trabalhista com a escolha para o recebimento da insígnia da Ordem São José Operário.

A indicação para receber a comenda no grau Oficial foi feita pelo presidente do TRT da 23ª Região, desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, sendo o A TRIBUNA, a única empresa privada indicada para receber a comenda em 2023.

Segundo o desembargador, que entregou o convite para receber a comenda pessoalmente à direção do A TRIBUNA no último dia 24 de fevereiro, o jornal sempre esteve pronto para divulgar as informações da Justiça do Trabalho e a comenda objetiva justamente reconhecer os serviços prestados pelas instituições e pessoas públicas ao Poder Judiciário.