Um projeto de autoria do deputado estadual Sebastião Machado Rezende, que denomina a ponte na Avenida W-11 sobre o Rio Vermelho de “Afro Stefanini”, foi aprovado na sessão vespertina desta quarta-feira (29/3) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT). Agora o projeto de lei vai para a sanção do governador Mauro Mendes.

A ponte na W-11 sobre o Rio Vermelho, junto com as vias de acesso, fazendo ligação do Residencial Sagrada Família à BR-364, foi inaugurada em julho de 2022, sendo uma novação opção de tráfego entre importantes regiões de Rondonópolis. Já a ideia da homenagem ao pioneiro já falecido foi dada ao deputado pelo fotógrafo profissional Roberto Barcelos.

Segundo o projeto de lei, “essa justa homenagem se faz necessária devido ao reconhecimento público e notório da população rondonopolitana e de todo o nosso Estado com o trabalho realizado pelo Sr. Afro Stefanini”.

Consta que o pioneiro nasceu em 1923 em Cabrália Paulista (SP), tendo chegado em Mato Grosso primeiro em Campo Grande (antes da divisão do Estado) e, depois, em Rondonópolis.

Afro Stefanini era servidor público de carreira, tendo sido eleito deputado estadual pela Arena em 1966, 1970 e 1974 e deputado federal em 1978, configurando, portanto, um dos primeiros políticos de expressão nacional com domicílio em Rondonópolis.

Em 1980 foi nomeado chefe da Casa Civil do Estado e, em 1983, tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, corte que chegou a presidir.

Casado com Doroti Stefanini, ele é pai de figuras notáveis como Mary Carmem Stefanini, Amélia Augusta Stefanini, Indajaia George Stefanini, Iraima Gerusa Stefanini Matos, Glaucia Bianca Stefanini, Sandro Marcos Stefanini e Afro Stefanini II.

Como filho de Rondonópolis, Sebastião Rezende destaca que esse é um pequeno reconhecimento a um grande homem, com muitos serviços prestados ao nosso Estado.

“É um privilégio para mim, enquanto rondonopolitano e na condição de deputado estadual, poder homenagear um homem honrado, dotado de um espírito público ímpar, que é parte integrante da História de Mato Grosso, com relevantes serviços prestados para o seu crescimento e desenvolvimento. Sr Afro Stefanini foi um grande ‘construtor de pontes’ nos relacionamentos interpessoais e em defesa do nosso Estado”, externou ao A TRIBUNA.