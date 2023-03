A Prefeitura de Rondonópolis marcou para o próximo dia 30 de março, às 14h, a licitação para contratação de uma empresa para a conclusão da obra de construção do Posto de Saúde da Família do Residencial Pedro Casaldáliga.

A obra, que já deveria ter sido entregue para a população há mais de três anos, custará mais R$ 862,953,01 para ser finalizada.

A obra do PSF Pedro Casaldáliga deveria ter sido concluída ainda em 2019, mas foi paralisada mais de uma vez desde que teve início e a população aguarda até hoje a finalização da obra. Mais de uma empresa foi contratada para o serviço, mas acabou abandonando a obra antes da conclusão.

Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde fez o distrato com a empresa Brick Reforma e Construções, que era responsável pela obra de construção do posto de saúde, depois da conclusão de um processo administrativo.

A decisão de rescisão contratual unilateral foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial. Segundo a comissão do processo administrativo, a empresa não cumpriu com o cronograma de execução da obra conforme contrato, tendo concluído apenas 7% do serviço que deveria ter sido executado, bem como não sanou irregularidades identificadas pela fiscalização na execução da obra.

Em função disso, a Secretaria de Saúde alegou que não pode utilizar o espaço que deve abrigar o posto de saúde Pedro Casaldáliga, o que causa prejuízos à população, especialmente, por ser a saúde em serviço essencial.

Além da rescisão contratual unilateral, a Prefeitura decidiu que a empresa ficará impedida de contratar com o Município pelo prazo de dois anos. O processo administrativo havia sido aberto pela Prefeitura em outubro do ano passado e, deste então, a obra permaneceu abandonada.

O prazo era concluir a obra até dezembro de 2022, mas conforme a fiscalização do Município, somente 7% do serviço foi executado até outubro.

No site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), o sistema Radar Obras Paralisadas aponta que a obra de construção do posto de saúde do Pedro Casaldáliga teria um custo inicial de R$ 840,4 mil para ser construído, incluso um aditivo de valor de R$ 68 mil. A construção deve ter 334 metros quadrados.