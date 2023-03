O concurso público da Câmara de Vereadores de Rondonópolis para contratação de servidores efetivos oferecerá 64 vagas em diversas áreas e a expectativa é de que o Edital seja lançado ainda este mês de março.

A informação foi repassada ontem (28) pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Júnior Mendonça (PT), ao encaminhar durante a Ordem do Dia, para a votação na sessão de hoje (1), que começa a partir das 13h, uma Resolução que determina a formação da Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público do Legislativo, composta por cinco servidores efetivos do legislativo.

“Após a aprovação da resolução, caberá a comissão fazer as reformas legais no termo de referência para a contratação de quem realizará o certame e lançaremos o mais breve possível o Edital, que é bastante aguardado”, disse o presidente da Casa.

Ele salientou que o termo de referência existente não se “amolda à realidade. Então, serão feitas as adequações legais”. A expectativa dele é que, com a aprovação da resolução, a comissão inicie logo os trabalhos, visando a contratação da empresa para realizar o certame e, em seguida, lançamento do Edital, com todas as informações sobre, por exemplo, datas, cargos e salários.

“A minha expectativa é de que este mês tudo possa estar pronto para lançarmos o Edital”, disse Júnior Mendonça, revelando ainda que o concurso já tem definido o número de vagas que serão ofertadas. Ao todo, são 64 vagas, sendo 25 para o Ensino Médio (EM) e 39 para Ensino Superior (ES).

As vagas do Ensino Médio devem ser para apoio administrativo e as de Ensino Superior serão 28 para analistas, 2 para biblioteconomia, 2 redatores, 2 contadores e um Procurador Jurídico.

A nova mesa diretora, que assumiu este ano o comando da Casa, estava em tratativa com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para realizar o concurso, que foi anunciado ainda no passado e que deveria ser realizado inicialmente pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), que desistiu. No entanto, as negociações com a UFMT para realizar o certame não avançaram.