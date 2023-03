O deputado estadual Claudio Ferreira (PTB), um dos expoentes do movimento conservador da cidade e cogitado com possível candidato a prefeito em 2024, considera fundamental a direita se unir e apresentar um candidato único na disputa pela sucessão do atual prefeito José Carlos do Pátio (PSB).

“É preciso ter sabedoria e humildade para construir um projeto baseado nos valores da direita”, disse o deputado, que desconversa quando questionado se voltará a disputar o comando do Palácio da Cidadania em 2024. Claudio disputou a Prefeitura em 2020 e terminou na terceira colocação, com mais de 17 mil votos.

Eleito como o deputado mais votado em Rondonópolis no ano passado, quando obteve nas urnas mais de 21700 votos, Claudio avalia que é preciso unir o campo conservador na cidade para fortalecer projeto que se baseie nos conceitos da direita, visando derrotar candidaturas que devem ser lançadas pela esquerda ou oriundas de partidos que hegemonizam a política local há vários anos, como é o caso do MDB.

Pela votação expressiva que teve na eleição para deputado estadual no ano passado, sendo disparado o mais votado aqui em Rondonópolis, o deputado considera natural que comentem que ele possa disputar a eleição. Porém, sem descartar totalmente a hipótese, o parlamentar entende que é prematuro ainda para lançar candidatura.

“É muito cedo ainda para lançar candidaturas. Vejo essas candidaturas que estão postas como afoitas. Eu, no momento, estou muito focado em fazer as entregas que me comprometi com a população na minha eleição como deputado”, frisa ele, acrescentando que, por outro lado, trabalhará pela construção de um nome de consenso no campo da direita para entrar na disputa.

Ele também adianta que não caminhará em 2024 com candidaturas que comungam com os ideais da esquerda ou representem as forças políticas hegemônicas tradicionais da cidade, como é o caso do MDB, partido de origem do atual prefeito José Carlos do Pátio (PSB) e do ex-prefeito Percival Muniz, que voltou a militar na sigla no ano passado.

Inclusive, o MDB, conforme já informou o A TRIBUNA, pretende ter o colega de Claudio na Assembleia Legislativa, o deputado Thiago Silva na disputa pelo comando do Palácio da Cidadania. Já o atual prefeito, que não pode concorrer a releição, busca fortalecer o diretor geral do Sanear, Paulo José Correia (PSB), como o candidato do seu grupo política para disputar a sua sucessão.

“É preciso ter coerência. Não é porque às vezes estão longe momentaneamente que pensem diferente. Só ver o caso do Geraldo Alckmim, estava longe e acabou vice do Lula”, exemplificou Claudio.

Ele cita, de antemão já delimitando os espaços de conversação, que buscará dialogar para a construção deste projeto de consenso dentro campo da direita em Rondonópolis com o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que se movimenta para tentar a voltar a sentar na cadeira mais importante do Palácio da Cidadania.

Ele inclui também nestas conversações que pretende ter o deputado federal José Medeiros e do ex-deputado Delegado Claudinei, ambos filiados à sigla do ex-presidente Jair Bolsonararo, o PL, que também já manifestou a intenção de ter uma candidatura própria no próximo pleito.

A intenção dele é construir nas conversações um projeto baseado nos conceitos que considera de direita, que é ter “uma gestão com planejamento e eficiência dos serviços públicos, que envolva as famílias nas questões educacionais, que seja empreendedora, que não seja anti-empresário, como é o pensamento da esquerda e temos agora na prefeitura”.

Sobre como seria definido este nome para liderar o projeto da direita em Rondonópolis que está propondo, Cláudio explica ser necessário “muita sabedoria e humildade” dos envolvidos e definir critérios técnicos, baseados em levantamentos. “As pesquisas qualitativas e quantitativas podem dar um norte”, comenta.