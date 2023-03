A polêmica criada a partir do pronunciamento do deputado Claudio Ferreira (PTB), no último dia 8, na tribuna da Assembleia Legislativa, sobre o Anel Viário de Rondonópolis, ainda segue rendendo.

Ontem (20), mesmo, o parlamentar partiu para cima do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), a quem acusa de ser “mentiroso” e de fomentar a propagação da “fake news” de que ele é contrário à obra de duplicação prevista para ser realizada no local por meio de uma parceria entre Governo do Estado, Governo Federal e a Prefeitura de Rondonópolis.

“Infelizmente, Rondonópolis tem um prefeito mentiroso, que fica fomentando fake news em vez de trabalhar para resolver os problemas da nossa população, que sofre nas filas da UPA, do PA Infantil e nos postos de saúde com a falta de medicamentos básicos. Sem contar com os buracos nas ruas e com os verdadeiros matagais tomando conta de espaços públicos por falta de manutenção da administração”, enumerou o deputado.

Segundo ele, o prefeito e o seu grupo político viram nesta fake news criada a partir de uma distorção de uma fala sua na tribuna da Assembleia Legislativa a oportunidade de tentar desgastá-lo, “criando uma narrativa fictícia de que sou contrário a esta obra de duplicação”.

Mais votado na cidade nas últimas eleições, Cláudio vem sendo apontado como um possível candidato para disputar o comando do Palácio da Cidadania no próximo ano. Sobre isso, ele disse que o prefeito deve deixar de se preocupar com uma possível candidatura sua e que o momento certo para debater a eleição será durante a campanha.

“Vá trabalhar, prefeito! Deixa de mentira e dessa política rasteira. Deixa a eleição para ser discutida no momento certo, que será durante a campanha eleitoral de 2024. Lá vamos fazer uma discussão pública”, frisou Claudio Ferreira.

Reafirmou que está neste momento preocupado em defender na Assembleia Legislativa os interesses de Rondonópolis e para que o Estado retribua à cidade o que ela contribui com os cofres públicos.