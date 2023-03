Com o processo de tombamento histórico e cultural concluído desde maio do ano passado, a sede da Fazenda Velha, que foi propriedade do Marechal Cândido Rondon, ainda não recebeu intervenções.

A Secretaria Municipal de Cultura ainda aguarda a autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para finalizar o processo de desapropriação da área do entorno da casa para dar início a ações para restaurar a construção.

A casa que teria sido construída em 1.900 está bastante deteriorada e a preocupação é que o prédio acabe tendo mais danos com o passar do tempo.

O secretário municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, explica que há a expectativa de que o Incra forneça a autorização necessária até o final deste mês.

Com a documentação regularizada, a Pasta deve fazer uma obra de contenção na sede da Fazenda Velha, que consiste em montar uma estrutura cobrindo a construção e realizar algumas obras paliativas para evitar danos maiores até que o projeto de restauração tenha início.

“Uma das paredes da casa caiu e foram colocadas contenções de zinco para evitar mais danos. A Secretaria de Cultura conseguiu guardar na época os tijolos para que possam ser usados na restauração”, relata o secretário, que acrescenta que o telhado da casa também está bastante deteriorado.

A sede da Fazenda Velha foi tombada como patrimônio histórico-cultural de Rondonópolis pelo prefeito José Carlos do Pátio em maio de 2022, por meio de decreto municipal. Ela está localizada às margens da Avenida W-11 em uma propriedade privada. No local, será construído um empreendimento imobiliário.

Segundo o secretário, os empreendedores incluíram no projeto urbanístico a construção de uma praça histórica onde está localizada a sede da Fazenda Velha. O Município deve restaurar a construção e o local deverá ser aberto à visitação no futuro.

Uma nova avenida também dará acesso ao local histórico. A via deverá ligar as avenidas Otaviano Muniz e W-11, com a construção de uma rotatória na convergência das vias em frente a sede da Fazenda Velha. A Prefeitura já anunciou que trabalha no projeto para a nova avenida.

VALOR HISTÓRICO E CULTURAL

O imóvel, hoje conhecido como sede da Fazenda Velha, foi construído por volta de 1.900, sendo a primeira edificação levantada dentro do limite territorial do município de Rondonópolis.

Documentos históricos comprovaram que a propriedade era ocupada frequentemente pelo Marechal Rondon entre 1918 e 1945, quando o mesmo visitava para esta região.