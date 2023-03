1 de 2

Um dos espaços de lazer e esportes mais frequentados pela população em Rondonópolis continua fechado para reforma. As obras de revitalização do Parque das Águas, na região do Cais, já deveriam ter sido concluídas em novembro do ano passado, mas está atrasada e com vários serviços ainda não realizados.

No local, que está fechado com tapumes, alguns trabalhadores são encontrados, porém, é possível ver que uma parte do espaço está tomada pelo mato.

A reforma do Parque das Águas começou em janeiro de 2022 e inclui revitalização total do espaço de lazer e a modernização da iluminação da ponte sobre o Rio Vermelho, na Avenida Marechal Rondon.