Ao contrário do que existe na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado, até então a Câmara Municipal não era dotada de um meio dentro de sua Lei Orgânica prevendo as emendas impositivas.

Conhecida também por Emenda Impositiva, a mudança não necessita de sanção do prefeito e passa a valer a partir do próximo ano.

Os vereadores de Rondonópolis poderão indicar recursos do Orçamento Municipal a serem obrigatoriamente investidos em obras, serviços e melhorias. É o que determina Emenda à Lei Orgânica Nº 59/2023 promulgada pela Casa Legislativa, no dia 2 de março.

“Este ano não muda nada por causa do princípio da anterioridade, já que o orçamento deste ano foi fechado no ano passado. Então, este ano quando for votado orçamento de 2024 estarão lá as emendas impositivas”, disse o vereador, que foi autor de uma emenda que complementou o projeto que veio da Mesa Diretora.

“A nossa emenda no projeto da Mesa foi no sentido de fazer alguns ajustes técnicos de como se dará a operação dentro do orçamento anual”, explicou o parlamentar.

Nos bastidores, a informação é de que o prefeito José Carlos do Pário (PSB) não gostou e ficou na bronca porque alguns de seus aliados na Câmara votaram favoráveis pela imposição orçamentária das emendas.