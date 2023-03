Aguardado há vários anos e sem data para ser entregue para a população, o Parque Natural Municipal (antigo Parque da Seriema) deve ainda receber rede de energia elétrica e uma via de acesso. Mesmo com as obras internas praticamente concluídas, o parque somente deve ser inaugurado depois que estiver com a rede elétrica já instalada e com a via de acesso construída.

Atualmente, a Prefeitura está concluindo a contratação da empresa Elétrica Confiança Ltda, que irá fazer a extensão da rede elétrica e instalação de posto de transformação para alimentar o parque com energia elétrica. Para isso, serão investidos pouco mais de R$ 82 mil.

Além disso, o Parque Natural também depende da construção da via de acesso, cujo projeto está sendo executado pelo Município. A Prefeitura ainda não marcou a licitação para essa obra, que segue sem data para ocorrer.

Aguardado com grande expectativa, o parque, pela sua ótima localização e os diversos atrativos em meio à natureza, deve se firmar como principal área de lazer da cidade. O valor anunciado para construção do parque é de R$ 6,9 milhões, com recursos oriundos de compensação ambiental da ALL, hoje de propriedade da Rumo.

O espaço oferecerá para a população diversas opções para a prática de esporte e lazer, como quadras poliesportivas, de areia, de tênis, canchas de bocha, pista de caminhada e de ciclismo, além de prever o primeiro lago contemplativo em área pública na área urbana da cidade, cujo enchimento também não tem previsão de efetivação ainda.

O primeiro projeto para a criação dessa área de lazer remonta o começo dos anos 2000. Depois, ficou esquecido por um tempo, até que a partir de 2013 o ex-prefeito Percival Muniz (MDB) começou a trabalhar novamente a ideia, visando a desapropriação da área nas imediações do Rio Vermelho para a sua criação, que ocorreu em 2015.

O projeto foi alvo de uma polêmica ambiental e, após uma intervenção judicial, passou anos seguindo os estudos e projetos técnicos, até que em 2019 foi novamente anunciado pela gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), todo reformulado e abrangendo uma área com equipamentos voltados para o lazer e de uso coletivo menor. Grande parte da área municipal será de preservação ambiental, sem acesso público.