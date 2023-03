Pais e responsáveis estão sendo pegos de surpresa com a falta de médico pediatra no Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo. A unidade básica de saúde era uma das únicas que contava com pediatra na cidade.

- Publicidade -

A preocupação é que as crianças, várias com problemas de saúde e com deficiências, que eram acompanhadas por um pediatra no Centro de Saúde, estão sem acompanhamento.

Kelly Rodrigues, mãe de uma menina de 7 anos, disse que levou a filha até o Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo na semana passada para fazer o acompanhamento com o especialista, mas quando chegou na unidade foi informada que o pediatra não estava mais atendendo e que não havia previsão da vinda de um novo especialista para a unidade.

“Várias crianças eram acompanhadas pelo pediatra. Tem crianças com problemas de saúde e com deficiência que precisam desse acompanhamento e estão sem ter para onde ir”, relatou a mãe, que acabou buscando atendimento para a filha em outra unidade básica e acabou sendo atendida por um clínico geral.

Ao A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que o pediatra que atendia no Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo pediu exoneração do cargo na última segunda-feira (20).

A Saúde destacou que já está em busca de contratar um novo profissional para atender no centro de saúde e que, enquanto a situação não é resolvida, as crianças da região que necessitem de atendimento exclusivo de pediatra devem ser levadas para o Centro de Saúde Cohab, que atualmente conta com dois pediatras no quadro de trabalhadores.

Demais atendimentos que não necessitem exclusivamente de pediatra, conforme a Secretaria de Saúde, podem ser feitos pelos clínicos gerais nas unidades básicas de saúde, como os acompanhamentos de rotina.