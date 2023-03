1 de 5

O Residencial Rosa Bororo está tomado pelo matagal e a escuridão. Moradores do bairro estão cobrando uma ação urgente da Prefeitura de Rondonópolis na região. Pedem a limpeza de canteiros e rotatórias, bem como a troca de lâmpadas queimadas em várias ruas e uma operação de tapa-buracos.

A situação do bairro realmente chama a atenção. Os canteiros das avenidas principais estão com o mato muito alto, assim como as rotatórias, condição que prejudica, inclusive, a visibilidade no trânsito. A praça do bairro também precisa de limpeza e manutenção.